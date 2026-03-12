En el marco del Mundial de Fútbol 2026, México está preparado para cualquier escenario, incluso el de terrorismo durante el evento, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Está en todos los escenarios cualquier tipo de riesgo, lo presentó el general encargado de la seguridad para el Mundial y el almirante, están todos los escenarios, se está trabajando, llevamos más de un año trabajando. Incluso fueron al Mundial de Qatar para ver cómo fue ese Mundial. Ya son años de trabajo para garantizar la seguridad, pero un riesgo de algo que tuviera que ver con… —Terrorismo. —Se considera muy, muy, muy bajo, en México”.

Y reiteró que no hay ningún cambio en el programa.

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés, sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema. Entonces, se va a realizar el Mundial”. (Por Arturo García Caudillo)