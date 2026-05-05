Dos hombres señalados como presuntos generadores de violencia fueron detenidos durante un operativo conjunto realizado por la Policía de Jalisco y la Comisaría de Tonalá en la colonia Puente Viejo.

La acción se derivó de denuncias ciudadanas por robos y posibles actividades relacionadas con la venta de droga en la zona.

El despliegue incluyó apoyo del Escuadrón Aerotáctico Titán y se realizó en el cruce de avenida del Abad Sur y Paseo El Torreón.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos intentaron escapar al notar la presencia policial, pero fueron interceptados.

Durante la revisión, se aseguraron 22 envoltorios con presunta droga tipo crystal, un arma de fuego y un objeto punzocortante.

Los detenidos, identificados como Carlos “N”, de 43 años, y Gael “N”, de 24, quedaron a disposición del Ministerio Público. (Por Edgar Flores Maciel)