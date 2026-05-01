Elementos de bomberos de Guadalajara y Zapopan trabajan de manera coordinada para combatir un incendio registrado la tarde de este martes en un terreno ubicado en la parte posterior del Bosque Los Colomos, colindante con Plaza Pabellón.

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se propagó en un área aproximada de 100 por 100 metros, generando intensas llamas visibles desde distintos puntos de la zona, lo que alertó a locatarios, vecinos y visitantes del bosque.

La presencia del incendio provocó preocupación entre algunas personas que se encontraban en el área recreativa, quienes optaron por retirarse para evitar riesgos.

Los cuerpos de emergencia realizan labores de contención para impedir que las llamas se extiendan a otras áreas del bosque.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

Autoridades informaron que el incendio se encuentra controlado, aunque aún no ha sido totalmente confinado. (Por Edgar Flores Maciel)