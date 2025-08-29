Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial lograron la detención de un hombre identificado como Bryan “N”, alias “El Loco Bryan”, señalado como presunto sobrino directo de “El Betito”, considerado líder de “La Unión Tepito”.

La detención ocurrió anoche en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, durante un operativo de vigilancia.

El detenido es señalado por las autoridades como presunto integrante de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, secuestros y homicidios en la Ciudad de México.