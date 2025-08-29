El Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo para exhortar al SITEUR, a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Cámara de Diputados a evaluar la viabilidad técnica y presupuestal de ampliar la Línea 3 del Tren Ligero hacia las zonas de Tesistán y Tonalá.

La propuesta fue impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, y tras modificaciones, se insta a las autoridades estatales a considerar dicha expansión del sistema de transporte masivo, además de gestionar los recursos necesarios para su desarrollo.

En el caso del Poder Legislativo federal, se solicita que se contemple una partida específica para este proyecto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

“Nos generen mecanismos o propuestas de mecanismos financieros para que la ampliación de la línea 3 y la conclusión hasta Tonalá pueda ser una realidad. Se buscaba que se construyera el estudio técnico justificativo, mismo que se tiene. También se hizo la gestión para el proyecto ejecutivo que promovimos”.

De concretarse la propuesta, se contempla la construcción de entre tres y cuatro estaciones adicionales hacia Tesistán, así como la ejecución de un proyecto formal para su extensión hasta Tonalá. (Por Marck Hernández)