El ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, fue detenido en Cuautla, por elementos de la Fiscalía General de la República.

Vera Jiménez, prófugo de la justicia desde hace seis años, fue detenido mediante una orden de aprehensión por el presunto delito de desviación de recursos de orden federal vinculados al escándalo político-financiero denominado Estafa Maestra, que solo en su caso se estiman en más de 290 millones de pesos.

La Estafa Maestra alcanzó el desvío de recursos públicos federales por más de siete mil millones de pesos, e involucra a universidades públicas, la desaparecida Sedesol y decenas de servidores públicos de varios niveles.