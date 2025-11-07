El Instituto Mexicano del Seguro Social vive la mejor etapa de su historia, aseguró al comparecer ante diputados, el director del IMSS, Zoé Robledo.

“Hoy, a pesar de los muchos desafíos y de los muchos retos que tenemos, vivimos el mejor momento del IMSS, porque simplemente se atiende a más personas y esa es nuestra razón de ser, que más personas tengan seguridad social. El mejor momento porque nunca se había invertido tanto, porque nunca se había formado tanto, porque contratado tanto, porque hoy el IMSS es el IMSS del Porvenir, el de la férrea voluntad de acompañar a las mexicanas y a los mexicanos cuando más lo necesitan”.

Y todo ello gracias a que se ha alcanzado la cifra histórica de 22.7 millones de trabajadores afiliados formalmente al IMSS, lo que nos da, si se suma a las familias, los estudiantes y los pensionados, un total de 78 millones de personas, incluyendo ya un millón 300 mil empleados de plataformas digitales. (Por Arturo García Caudillo)