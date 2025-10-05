El exfutbolista y exgoleador de Chivas, Omar ‘N’, fue detenido ayer en Zapopan “por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado”, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La captura fue coordinada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

La detención fue posible luego de que la Representación Social integrara una carpeta de investigación consistente, basada en una denuncia previa.

Las investigaciones señalan que el ahora detenido habría abusado de una adolescente en múltiples ocasiones durante los últimos meses. Se presume que Omar “N” podría haber cometido acciones similares con anterioridad.

En las próximas horas, el presunto responsable será puesto a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía de Jalisco reiteró su compromiso de procurar justicia para las infancias y adolescencias.

Omar Bravo es el máximo goleador historio de las Chivas con 160 anotaciones, por 154 de Chava Reyes. Se retiró oficialmente en el 2018, aunque un año después regreso para jugar algunos partidos con los Leones de la UdeG. (Por Manuel Trujillo Soriano)