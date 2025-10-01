El piloto británico George Russell de Mercedes dominó de punta a punta el Gran Premio F1 de Singapur que se corrió esta mañana en el Circuito de Marina Bay le acompañaron en el podio, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull como segundo lugar y Lando Norris de McLaren en tercer sitio.

En la Clasificación Mundial de Pilotos Oscar Piastri es líder con 336 puntos, seguido por su coequipero Norris con 314 y Max Verstappen con 273 unidades.

La escudería británica McLaren, con el tercer lugar de Norris y la cuarta posición de Oscar Piastri en la carrera de hoy llegó a 623 puntos y asegura el titulo de Constructores 2025. (Por Manuel Trujillo Soriano).