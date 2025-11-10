Un sujeto que presuntamente se hacía pasar por escolta de una empresa de seguridad privada, fue detenido por elementos del Escuadrón Motorizado Jaguares de la Policía de Jalisco en San Pedro Tlaquepaque; le aseguraron un arma de fuego, cargadores y decenas de cartuchos.

Los oficiales realizaban su recorrido de vigilancia ordinario en Periférico Sur cuando, en el cruce con Jesús Michel González observaron una camioneta Ram tipo pick up, en color blanco, con códigos luminosos, por lo que le marcaron el alto al conductor para hacerle una revisión.

El sujeto, fue identificado como Meldardo “N”, de 47 años, aseguró que trabaja en una empresa de seguridad privada y mostró un supuesto permiso de portación de arma de fuego, no obstante, cuando los oficiales lo buscaron en la base de datos, resultó que el arma no contaba con el registro oficial correspondiente.