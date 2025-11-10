Con la finalidad de hacerse de más datos de prueba que le ayuden en su proceso penal por abuso sexual infantil, Omar “N” pidió ampliar el plazo de la investigación complementaria por dos meses más.

El ex futbolista fue detenido el 4 de octubre de 2025 en Zapopan, Jalisco, y posteriormente un juez dictaminó su vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva, por lo que permanece en el penal de Puente Grande.