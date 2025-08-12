La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Verónica Morales Soto, alias “La Jefa”, identificada como líder de una célula delictiva que opera en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y el Estado de México, para la extorsión y narcomenudeo; en el caso de “La Jefa” se la vincula con los préstamos gota a gota y despojo de predios.

Además, es pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, alias el “Felipillo”, actualmente está preso, hijo del exlíder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús, alias “El Ojos”.