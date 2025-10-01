Esta madrugada, Amazon Web Services, el proveedor de nube más grande del mundo sufrió una caída global que provocó la interrupción de los servicios de una gran variedad de clientes, entre las que se incluyen agencias gubernamentales, empresas de inteligencia artificial y plataformas financieras.

Algunos de los sitios afectados por esta caída fueron Snapchat, Amazon, Amazon Alexa, Roblox, Duolingo, PlayStation, Fortnite, Signal, Canva y PokemonGo, entre otras.

A través del sitio web DownDetector, comenzaron los primeros reportes en las fallas de estos servicios, sobre todo en países europeos en como España y Reino Unido quienes comenzaron a demandar la solución del servicio.