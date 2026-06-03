Autoridades federales detuvieron a Jesús “N”, identificado como líder de prestadores de servicios turísticos en Acapulco, durante un operativo realizado en un domicilio del fraccionamiento Costa Azul, donde también fueron aseguradas al menos otras diez personas como resultado de una serie de cateos simultáneos.

De acuerdo con los primeros reportes, el despliegue formó parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno federal.

Las autoridades no han informado oficialmente los delitos que se imputan a los detenidos, mientras continúan las investigaciones correspondientes.