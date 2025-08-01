En el último mes y medio más de tres mil personas han sido detenidas por la comisión de delitos de alto impacto, así lo comenta el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Del 6 de julio al 24 de agosto, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, con apoyo de las unidades especializadas en combate al secuestro y extorsión han sido detenidas 212 personas en quince entidades del país, donde destacan Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca, que acumulan el 84 por ciento de las detenciones”.

Asimismo, detalla que en los últimos quince días fueron detenidas 58 personas por el delito de extorsión en los diversos estados. (Por Arturo García Caudillo)