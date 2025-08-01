El pasado 3 de agosto, una feroz tormenta tumbó al menos 100 árboles en la zona sur de la ciudad, todos en el municipio de Zapopan. Tal el caso del jardín sobre avenida Cruz del Sur, a unos metros de avenida Sierra de Tapalpa, donde al menos 6 ejemplares cayeron. Protección Civil seccionó los árboles, pero los troncos fueron abandonados en las áreas verdes. Marco Contreras, un vecino señala que la autoridad tiene trabajo pendiente.

“Acá fueron 2 este es uno de ellos – y aquí frente a tu casa qué? este fue uno de aquí y lo quitaron. – y los de allá – estos de acá nomás los cortaron – ¿qué les dijo Protección Civil? – este no, no avisaron, no me dijeron. – Ahí quedaron?, ya los reportaron? -. Según yo sí lo reportó mi mujer, hasta el momento nada.- el jardín quedó incomunicado, no? – Yo no puedo pasar, yo no paso”.

La Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zapopan tiene trabajo pendiente sobre avenida Cruz del Sur, este jardín debe ser despejado. (Por Gustavo Cárdenas)