La influencer venezolana Angélica “N”, fue detenida por su presunta implicación en el asesinato de los artistas colombianos B King y Regio Clown.

La Coordinación General de Combate al Secuestro confirmó que la mujer, de 29 años, pareja sentimental del DJ B King, fue asegurada en la Ciudad de México.

Aunque inicialmente se reportó su desaparición, el Registro Nacional de Detenciones informó que fue localizada y puesta bajo custodia mientras la investigación continúa abierta.