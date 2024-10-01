El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, reconoció haber recibido ingresos por 79 millones de pesos, algunos señalados como provenientes de empresas fantasma o contratistas del gobierno de Tabasco.

En conferencia de prensa aseguró que todos corresponden a su labor profesional como abogado y están declarados en su patrimonio.

Explicó que parte proviene de herencias de inversiones de su padre en Estados Unidos y un litigio relacionado con su madre.

Negó conflictos de interés en el caso de la Operadora Turística Rabatte, de la que habría recibido 11.5 millones, y subrayó que nunca ha ocultado sus recursos.