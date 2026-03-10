La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la detención de Blanca Lorena “N”, señalada como presunta responsable del feminicidio de una regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, ocurrido el pasado 13 de febrero.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue localizada sin vida al interior de su camioneta en una brecha de la región. Los dictámenes forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, por lo que se activó el protocolo de feminicidio.

Agentes de la Vicefiscalía en Investigación Regional cumplimentaron la orden de aprehensión en calles de la colonia El Charco, en el municipio de Mazamitla. Las indagatorias señalan que la imputada se habría reunido con la edil antes de que se perdiera contacto con ella.

La detenida fue puesta a disposición del juzgado que la requería para continuar con el proceso judicial y las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)