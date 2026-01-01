Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron reducir a 70 mil pesos como máximo la pensión de funcionarios públicos, acabando así con las llamadas pensiones doradas. Sin embargo, dice la legisladora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, esta reforma no es pareja.

“Con el que nos oponemos es el dejar fuera, como lo planea esta iniciativa, a las Fuerzas Armadas, esta iniciativa excluye a las Fuerzas Armadas, excluye también a los ministros y excluye al Poder Judicial en su conjunto. Y la pregunta que nosotros hacemos simple y sencillamente es, a razón de qué se les deja fuera, quisiéramos entender cuál es esa diferencia por la que se deja fuera a estos tres integrantes de diferentes poderes en nuestro país”.

Se espera que la discusión y probable aprobación del dictamen se lleve al Pleno este miércoles. (Por Arturo García Caudillo)