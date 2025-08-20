Un policía municipal de Zapopan, identificado como Pablo “N”, fue detenido por su presunta participación en el asesinato de cuatro integrantes de una familia en La Magdalena el pasado 9 de julio.
Las víctimas fueron un hombre de 35 años, una mujer de 34, una adolescente de 13 y un niño de casi tres años.
La familia fue privada de la libertad en su domicilio y posteriormente localizada sin vida en San Cristóbal de la Barranca.
Con este arresto suman cuatro los detenidos por el caso, entre ellos tres hombres capturados el 14 de julio y ya vinculados a proceso.
Detienen a otro policía de Zapopan por multihomicidio de familia
