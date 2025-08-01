Pumas presentó al delantero José Juan Macías de 25 años, quien estuvo a punto del retiro por constantes lesiones, asegura que está al cien y que será como volver a debutar.

“Me fui a Europa a resolver todo el tema que venía cargando de lesiones, me siento en este momento en mi mejor forma física y eso es cosa del pasado, me siento muy agradecido para mi esto es como si volviera a debutar y todo lo que hice en el pasado no importa, ahorita lo que importa es empezar de ceros y sí, sí es la oportunidad de mi vida, así que me siento muy agradecido y muy feliz a parte de eso llego a un grande no?, no llego a cualquier otro club de menor valor en el futbol mexicano, así que muy agradecido”.

De esta manera, el canterano de Chivas que paso además por: León, Santos y el Getafe de España, tendrá su revancha en el futbol. (Por Manuel Trujillo Soriano)