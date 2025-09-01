Policías de Guadalajara detuvieron a una pareja armada en la colonia Oblatos durante el Operativo Halloween.

El arresto ocurrió tras un reporte al C5 sobre una camioneta con comportamiento sospechoso en las calles Porfirio Díaz y Álvaro Obregón.

Al inspeccionar el vehículo, los oficiales encontraron dos armas de fuego y cartuchos útiles.

Los detenidos, identificados como Jesús Carlos “N”, de 42 años, y Vanessa “N”, de 32, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Además, siete personas fueron remitidas al Juez Cívico por alterar el orden en la colonia Moderna.