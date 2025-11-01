La Dirección de Movilidad de Zapopan informó que este sábado se implementarán cierres viales por dos eventos culturales.

La Rodada Día de Muertos 2025 se realizará de 6:00 a 7:30 de la tarde y afectará las calles La Paz, Aldama y Calzada Constituyentes.

En tanto, la Procesión de Catrinas y Catrines provocará cierres de 5:30 a 8:00 de la noche en las avenidas Juan Pablo II, Hidalgo, 5 de Mayo y Prolongación 20 de Noviembre.

Como alternativas, se recomienda usar Javier Mina, Américas, Sofía Camarena de Jiménez, Gómez Farías y Mariano Matamoros.

Autoridades piden planear traslados con anticipación.