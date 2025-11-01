La Dirección de Movilidad de Zapopan informó que este sábado se implementarán cierres viales por dos eventos culturales.
La Rodada Día de Muertos 2025 se realizará de 6:00 a 7:30 de la tarde y afectará las calles La Paz, Aldama y Calzada Constituyentes.
En tanto, la Procesión de Catrinas y Catrines provocará cierres de 5:30 a 8:00 de la noche en las avenidas Juan Pablo II, Hidalgo, 5 de Mayo y Prolongación 20 de Noviembre.
Como alternativas, se recomienda usar Javier Mina, Américas, Sofía Camarena de Jiménez, Gómez Farías y Mariano Matamoros.
Autoridades piden planear traslados con anticipación.
Zapopan anuncia cierres viales por rodada y procesión del Día de Muertos
