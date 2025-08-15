Tras cinco carpetas de investigación por ataques contra mujeres, la Fiscalía de Jalisco detuvo a José de Jesús “N”, de 33 años, señalado como presunto agresor serial que era buscado desde hace varias semanas.

El sujeto es acusado de golpear y atacar con arma blanca a mujeres que transitaban por el cruce de Periférico y avenida Colón, así como en zonas cercanas, sin motivo aparente ni intención de robo, según los testimonios de las víctimas.

A través de labores de inteligencia y agentes encubiertos, fue localizado en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco, donde fue arrestado la noche del jueves.

Además de enfrentar cargos por los ataques, también será procesado por cohecho tras intentar ofrecer dinero a los elementos que lo detuvieron a cambio de su liberación.(Por Edgar Flores Maciel)