El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la reunión sostenida en Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump, fue “constructiva” y “útil”.

El encuentro tuvo lugar en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, donde ambos mandatarios ofrecieron una rueda de prensa conjunta.

Según Putin, las conversaciones se desarrollaron en un ambiente de respeto mutuo y alto contenido sustancial.

La cita tuvo como objetivo negociar una posible tregua en Ucrania, en medio de las tensiones por el conflicto.