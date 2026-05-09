Elementos de la Policía Estatal de Caminos detuvieron a un hombre en la colonia Los Fresnos, en Magdalena, tras localizarle alrededor de 250 gramos de aparente marihuana durante una revisión de seguridad.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que los oficiales intervinieron luego de observar a dos sujetos forcejeando en la vía pública.

Durante la inspección, localizaron dos bolsas con vegetal verde ocultas en el suéter de uno de ellos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

La dependencia destacó que mantiene operativos contra el narcomenudeo en distintas regiones del estado. En acciones recientes, autoridades también detuvieron en Tonalá a tres presuntos integrantes de una banda dedicada a la distribución de droga cerca de planteles escolares.