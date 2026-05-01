La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que la propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 podría afectar directamente el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como de madres, padres y personas cuidadoras.
El organismo pidió a la Secretaría de Educación Pública reconsiderar la medida anunciada para concluir las clases el 5 de junio de 2026, en lugar del 15 de julio, debido a las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de la FIFA.
La CNDH señaló que la decisión podría trasladar cargas de cuidado a las familias sin considerar sus condiciones laborales y sociales, vulnerando el interés superior de la niñez.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó previamente que el nuevo calendario escolar aún continúa en análisis.
CNDH cuestiona recorte del ciclo escolar por Mundial 2026
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que la propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 podría afectar directamente el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como de madres, padres y personas cuidadoras.