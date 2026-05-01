La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que la propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 podría afectar directamente el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como de madres, padres y personas cuidadoras.

El organismo pidió a la Secretaría de Educación Pública reconsiderar la medida anunciada para concluir las clases el 5 de junio de 2026, en lugar del 15 de julio, debido a las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de la FIFA.

La CNDH señaló que la decisión podría trasladar cargas de cuidado a las familias sin considerar sus condiciones laborales y sociales, vulnerando el interés superior de la niñez.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó previamente que el nuevo calendario escolar aún continúa en análisis.