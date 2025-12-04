La Fiscalía del Estado detuvo en Guadalajara a Martín “N”, señalado como presunto responsable intelectual y material del feminicidio de una niña de un año.

El caso se registró a finales de noviembre en Tlaquepaque, cuando la menor quedó al cuidado del imputado, entonces pareja de su madre.

Tras escuchar un golpe, la mujer encontró a su hija con vómitos y diversos moretones, por lo que fue llevada a un hospital, donde se detectaron lesiones graves, incluida una fractura y una hemorragia cerebral que provocó su muerte.

Martín “N” fue imputado el 3 de diciembre; su audiencia de vinculación será el 8 de diciembre. (Por Edgar Flores Maciel)