La coordinadora del PAN en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía, cuestionó el pronunciamiento de organismos y universidades que solicitaron aplazar hasta enero el debate de la reforma judicial local. La legisladora consideró que dicha postura resulta incongruente frente a los señalamientos previos en los que estos mismos actores urgían a aprobar cambios en el Poder Judicial.

“Se respeta la opinión de las instituciones, aunque me resulta sumamente contradictoria en todo el poder que tienen de hacer señalamientos a los poderes públicos. No hace mucho condenaban al Congreso por su inoperatividad justamente en este tema, hoy piden el aplazamiento de la discusión del tema. Encuentro mucha incongruencia”.

Murguía añadió que sí hubo diálogo con el grupo promovente y que casi la totalidad de sus planteamientos fueron incorporados en el dictamen de reforma judicial. (Por Marck Hernández)