La Fiscalía de Jalisco capturó a Joshua Yael “N”, señalado como responsable de asesinar a una mujer e intentar calcinar su cuerpo dentro de un vehículo en Guadalajara.

El hallazgo ocurrió el pasado 22 de septiembre, en las avenidas Jesús Reyes Heroles y Tierra del Honor Poniente, en Lomas Altosur, donde bomberos localizaron el cadáver al sofocar un incendio.

El detenido fue puesto a disposición del juez que giró la orden de aprehensión y será procesado bajo el protocolo de feminicidio.