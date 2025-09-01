Acción Nacional exige al SAT aclarar los impuestos pagados por el senador Adán Augusto López, por los 79 millones de pesos que dice haber ganado en los dos últimos años por actividades fuera de la función pública, así lo expresa el vice coordinador de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez.

“De acuerdo a este gran cúmulo de ingresos debería haber pagado una tasa de por lo menos el 35 por ciento, de acuerdo a lo que marca la Ley, es decir, aproximadamente 26 millones de pesos sobre esas ganancias. Por eso resulta necesario y exigimos una explicación del SAT y también del senador Adán Augusto, para saber cuál fue la estrategia contable criminal y de deducciones o en su caso justificaciones para pagar un impuesto tan bajo”.

Y es que, según su declaración patrimonial, sólo pagó 1.9 millones de pesos por concepto de ISR, lo cual es, añade Téllez, totalmente inverosímil. (Por Arturo García Caudillo)