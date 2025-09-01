La Fiscalía General de Guerrero detuvo a Francisco “N” durante un operativo desplegado tras el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar, ocurrido en Chilpancingo.

De acuerdo con la fiscalía, el detenido cuenta con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en un homicidio previo cometido en agravio de una mujer en la capital del estado.

Además, es investigado por su posible vínculo con el ataque armado contra el funcionario federal.