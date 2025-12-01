El Gobierno de Guadalajara informó que el servicio de recolección de residuos se suspenderá los días 25 de diciembre y 1 de enero por asueto del personal de GDL Limpia.

El servicio se reanudará con normalidad el 26 de diciembre y el 2 de enero a partir de las 6:00 de la mañana.

Las autoridades pidieron no sacar residuos a la vía pública y consultar horarios mediante la aplicación Guadalajara App.