David ‘N’, mejor conocido como ‘El Deivid’ y/o ‘El Chino’, identificado como objetivo prioritario y presunto líder del grupo criminal autodenominado “La Chokiza”, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El operativo se llevó a cabo esta mañana, cuando ‘El Deivid’ intentaba abordar un vuelo.

De acuerdo con las autoridades, David ‘N’ es investigado por su probable participación en delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros ilícitos cometidos en municipios del Valle de México, principalmente en Ecatepec.