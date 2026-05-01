La Organización Mundial de la Salud elevó a “muy alto” el nivel de riesgo de un brote del ébola y se transforme en un brote de alcance nacional en la República Democrática del Congo.

Esta cepa, para la cual no existe vacuna ni tratamiento aprobado, fue declarada el domingo como una emergencia de importancia internacional por la OMS.

Hasta ahora se han confirmado 82 casos en el Congo, con siete muertes verificadas, 177 fallecimientos sospechosos y cerca de 750 casos bajo investigación.