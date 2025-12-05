En el marco del Operativo Antinarcomenudeo, elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre señalado por presunta distribución de drogas, quien aparentemente utilizaba una bicicleta del sistema público Mi Bici, para realizar entregas.
Los hechos ocurrieron en calzada Independencia Sur y Manuel López Cotilla, en la colonia San Juan de Dios, donde los oficiales detectaron al sujeto que obstruía el paso peatonal mientras fumaba con una pipa de cristal.
Al notar la presencia policial, intentó escapar, pero fue interceptado.
Durante la revisión protocolaria, los oficiales aseguraron 20 bolsas que contenían droga.
Además, al verificar el folio de la bicicleta, confirmaron que contaba con reporte de robo en la colonia Analco.
El detenido, identificado como Alonso “N”, de 42 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público. (Por Edgar Flores Maciel)
Detienen a presunto narcomenudista en GDL
