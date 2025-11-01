El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la Fiscalía estatal mantiene avances significativos en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Ramírez Bedolla confirmó varias detenciones relevantes y destacó que uno de los presuntos actores intelectuales permanece en el penal de Almoloya de Juárez.

A un mes del crimen, afirmó que la indagatoria es “robusta” y avanza con apoyo del Gobierno federal para esclarecer el móvil y responsabilidades.