La Secretaría de Marina informó la detención de Jorge “N”, presunto operador financiero de “Los Chapitos”, en Baja California Sur.
El arresto ocurrió durante un operativo en la ciudad de La Paz, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal.
Las autoridades lo señalan como responsable de las finanzas del grupo delictivo en Baja California Sur.
Detienen a presunto operador financiero de “Los Chapitos” en BCS
