Un choque entre dos trenes en Nogales, Sonora, deja al menos cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Zona Número 5 del Seguro Social.

El accidente se registró cerca de las antiguas instalaciones de la Aduana cuando una máquina de Ferromex realizaba maniobras a baja velocidad sobre las vías.

En ese momento, un convoy de carga se impactó contra la locomotora que ocupaba la misma línea.

Autoridades y cuerpos de emergencia atendieron el incidente en la zona fronteriza.