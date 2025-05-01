Un choque entre dos trenes en Nogales, Sonora, deja al menos cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Zona Número 5 del Seguro Social.
El accidente se registró cerca de las antiguas instalaciones de la Aduana cuando una máquina de Ferromex realizaba maniobras a baja velocidad sobre las vías.
En ese momento, un convoy de carga se impactó contra la locomotora que ocupaba la misma línea.
Autoridades y cuerpos de emergencia atendieron el incidente en la zona fronteriza.
Deja cuatro lesionados choque entre dos trenes en Nogales, Sonora
