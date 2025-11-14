Fue detenido el presunto primo de Nazario ‘N’, líder sindical aprehendido en octubre pasado como presunto responsable de una célula criminal dedicada a la extorsión y venta de droga. Se trata de Erick “N”, quien fue arrestado tras un operativo de autoridades federales en la zona residencial de Atlas Country Club, en El Salto.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, lo que desencadenó más tarde un segundo despliegue en el cruce de las calles Armonía y Julián Carrillo en la colonia Santa Cecilia, en Guadalajara.

En ambos operativos, además de la detención de Erick Ramírez, se logró el aseguramiento de dos vehículos de lujo, un Ferrari y un Audi, los cuales estaban blindados, además de varias motocicletas, droga y armas.

Autoridades federales confirmaron su detención a través del Registro Nacional de Detenciones.