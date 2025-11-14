Para fortalecer la atención de emergencias en la región Sierra de Amula, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) entregó un camión motobomba a la Comandancia Regional Número 6, con sede en El Grullo.

Además, se otorgó en comodato al municipio una unidad ligera de ataque rápido contra incendios, lo que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y atender con mayor eficacia siniestros tanto en zonas urbanas como rurales, incluidas áreas de difícil acceso.

El acto fue encabezado por Sergio Ramírez López, director de la UEPCBJ, y Milton Cárdenas Osorio, presidente municipal de El Grullo.

Ramírez destacó que la región incluye comunidades vulnerables ubicadas a más de dos horas de distancia, por lo que el equipamiento resulta esencial para brindar atención oportuna.

El alcalde reconoció la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad de la población.

La entrega incrementa la capacidad operativa de Protección Civil en la zona y reafirma el compromiso institucional con la protección de los habitantes de la región. (Por Edgar Flores Maciel)