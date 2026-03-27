Ramiro Ulises ‘N’, alias Comandante Galindo, identificado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en Malinalco, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión por secuestro exprés con fines de extorsión.

Es investigado por su probable participación en diversos delitos de alto impacto en municipios del oriente de la entidad.

La detención se llevó a cabo luego de labores de investigación que permitieron ubicarlo en el municipio de Malinalco.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido cambió su lugar de residencia desde la zona oriente del Estado de México para evitar su localización.