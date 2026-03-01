El payaso Lagrimita celebrará 50 años de carrera con un espectáculo especial junto a su hijo Costel. El show reunirá parte de los momentos más conocidos de su trayectoria, con rutinas, música y personajes que han acompañado a varias generaciones. En conferencia de prensa, Lagrimita recordó la primera vez que le dieron la oportunidad de salir al escenario:

“La primera vez que me presenté fue en un circo de los hermanos Morales, pero después yo les dije que tengo ganas de ser payaso y hubo alguien que me inició ahí, él era Tarzán pero también era payaso y se llamaba Teto y la primera vez que me maquillé no sé cómo me maquillé, y yo salgo de la cortina y me dice el payaso el payaso Papas quemadas, porque yo me puse chapas negras, no sabía cómo”.

Lagrimita y Costel se presentarán el 3 de mayo en la Arena Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)