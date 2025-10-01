La regidora del municipio de Juanacatlán, Nayeli “N”, fue detenida este lunes por agredir física y verbalmente a policías municipales e inspectores de El Salto, durante la clausura de un negocio familiar vinculado a la funcionaria.

De acuerdo con el Gobierno de El Salto, la detención se produjo luego de que la edil se opusiera violentamente al cierre del establecimiento, el cual incumplía normas del reglamento municipal.

Según el reporte oficial, la regidora presumió tener influencias políticas para impedir la aplicación de la ley.

En los hechos también fue detenido un líder sindical de la Confederación de Trabajadores de la Industria Textil, quien habría participado en las agresiones.

Un video difundido en redes sociales muestra parte del altercado.

Esta no es la primera controversia que involucra a la funcionaria.

En mayo pasado, ya había sido señalada por promover una riña contra policías viales durante un operativo de verificación de motocicletas en Juanacatlán, bajo el argumento de que dichas acciones afectaban “los bolsillos de los habitantes”. (Por Edgar Flores Maciel)