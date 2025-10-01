El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, lanzó una convocatoria dirigida a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para integrar a tres representantes en la Comisión de Trabajo que dará acompañamiento y observación al proceso de inhumación y exhumación digna de personas fallecidas no reclamadas.

La titular de la dependencia, Cynthia Cantero Pacheco, informó que la selección se realizará mediante insaculación directa, con el objetivo de garantizar transparencia e imparcialidad.

El registro de postulantes estará abierto hasta el 24 de octubre de 2025.

Los colectivos interesados deberán presentar documentación que acredite su existencia, carta de intención designando a su representante, comprobante de domicilio e identificación oficial.

Los documentos podrán entregarse de forma presencial o por correo electrónico.

El sorteo público se efectuará el 29 de octubre, y los resultados se publicarán al día siguiente.

Las personas seleccionadas participarán de manera honorífica por un año, con posibilidad de reelección por un periodo adicional, en los procesos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. (Por Edgar Flores Maciel)