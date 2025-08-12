La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó la detención de Donovan “N”, presunto coautor del homicidio del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes.

El sujeto habría actuado junto con Héctor “N”, de 18 años, detenido el día del ataque tras ser herido por un policía.

Donovan “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía capitalina para determinar su situación legal.