El Congreso del Estado de Jalisco ratificó en su cargo a la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, Consuelo González, quien obtuvo 32 votos a favor y 3 en contra durante la sesión plenaria.

Su nombramiento se mantendrá vigente hasta 2027, año en que está prevista la reforma judicial en la entidad.

“Es lo correcto, la Constitución así lo señala. Los diputados creo que hicieron lo correcto, hasta el 2027, lo dice nuestra Carta Magna entonces, ya se verá lo que la Constitución ya reformada nos diga al respecto. Estoy conforme con la dictaminación y lo que aprobó el pleno de que sea por ese periodo”.

La magistrada expresó su satisfacción con la decisión legislativa y señaló que se mantiene enfocada en su labor dentro del Poder Judicial, sin intención de participar en el proceso de renovación que se realizará tras la reforma de 2027. (Por Marck Hernández)