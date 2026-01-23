La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la detención de Miguel Ramsés “N”, segundo arrestado este mes por un robo a una torre de departamentos ocurrido el 6 de noviembre pasado en la colonia Jacarantas de Zapopan.

De acuerdo con la investigación, varios hombres amenazaron al vigilante con un arma, lo encerraron en la caseta y forzaron chapas de distintos departamentos para sustraer bienes valuados en dos millones de pesos.

Miguel Ramsés “N” fue vinculado a proceso y permanecerá un año en prisión preventiva, al igual que Adán Guillermo “N”, detenido previamente por los mismos hechos.