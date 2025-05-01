El Gobierno Federal informa que en que lo que va del 2026 se han registrado 521 casos de sarampión en Jalisco, un promedio diario de 22 contagios, particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

A través de su plataforma de monitoreo, la administración de Claudia Sheinbaum confirma la segunda muerte del 2025 en la entidad, donde se intensificó la estrategia de vacunación, con el macromódulo de Tonalá, un mayor número de brigadas y la participación incluso de personal de la Defensa Nacional.

Los casos probables acumulados en Jalisco suman 942. (Por Gricelda Torres Zambrano)